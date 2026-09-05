Российские войска за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" в течение суток заняла более выгодные рубежи и позиции, группировка "Север" улучшила тактическое положение, сообщили пресс-центры российских группировок в субботу.

"Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Святогорск, Сидорово и Щурово", - сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его информации, за сутки в зоне ответственности группировки уничтожены свыше 200 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, 54 пункта управления БПЛА и пять полевых складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Бережного, Рубленого и Приколотного Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Ольховатка и Малая Рыбица", - сказал офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев.

По его словам, за сутки группировкой уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, 36 пунктов управления БПЛА.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину оборону противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Барвиновка, Васильковка, Шевякино, Василевская, Никольская", - сообщил представитель группировки Дмитрий Миськов.

По его данным, в течение суток в зоне действий группировки украинская армия потеряла более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и 36 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук сообщил, что за сутки группировка улучшила тактическое положение и нанесла удары по живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад национальной гвардии Украины в районах Новотроицкого, Сергеевки, Андреевки, Грузского, Белозерского и Доброполья.

Всего в зоне ответственности группировки уничтожены свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей ВСУ, проинформировал Савчук.

По данным начальника пресс-центра "Южной" группировки войск Вадима Астафьева, подразделения группировки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Краматорска, Славянска, Семеновки, Дружковки и Райского.

За сутки армия Украины потеряла на этих участках более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два артиллерийских орудия, 56 пунктов управления БПЛА и шесть складов с запасами материальных средств, сказал Астафьев.

Подразделения группировки войск "Днепр" в течение суток поразили живую силу и технику механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новодмитровки, Червоного Жовтня и Преображенки, проинформировал начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.

Он сообщил, что за сутки в зоне действий группировки потери украинской армии составили до 40 военнослужащих и 23 автомобиля.