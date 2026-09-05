Военные сообщили, что российская армия заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, в течение минувших суток войска группировки "Север" улучшили тактическое положение, "Центр" - улучшили положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - заявило Минобороны РФ.

Там сообщили, что группировка "Восток" в течение суток нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Противник потерял более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - сказано в сообщении.

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Нововодяное, Андреевка, Новогришино и Доброполье в ДНР, проинформировало Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Крымки, Сидорово, Богородичное, Пришиб в ДНР и Червоный Оскол Харьковской области.

"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в ведомстве.

Согласно его данным, группировка войск "Север" за сутки нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Кияница Сумской области.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Хотомля, Котовка, Польная, Гоптовка и Приколотное Харьковской области", - сказано в сообщении.

За сутки в зоне действий группировки потери украинских сил до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.