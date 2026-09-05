Под российской контроль перешло село Куртовка в ДНР

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР, заявило Минобороны РФ в субботу.

"В результате активных наступательных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Куртовка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство.

4 сентября Минобороны заявило, что за неделю под российский контроль в зоне СВО перешли 15 населенных пунктов, в том числе город Святогорск.

В субботу военное ведомство заявило, что "Южная" группировка нанесла удары по украинским войскам в районе Краматорска, Славянска, Дружковки и Веролюбовки в ДНР.

"Противник потерял более 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", - говорится в сообщении.