Один человек погиб в результате удара ВСУ по шахте в ЛНР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали шахту "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе Луганской Народной Республики, в результате атаки погибла сотрудница предприятия; вследствие других ударов ВСУ по региону ранения получили пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в воскресенье.

"Сегодня, в День шахтера, атакована шахта "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе. Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР "ГУРШ". Одна из них - ламповщица, к большому горю, погибла. Выражаю глубокие соболезнования ее родным и близким", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Пасечник добавил, что за сутки ВСУ нанесли еще несколько ударов по территории ЛНР. "В Кременной атакован легковой автомобиль, ранена семейная пара. В Белокуракино на придомовой территории от удара БПЛА пострадал местный житель. В Брянке вражеский беспилотник ударил по АЗС, ранения получили две женщины", - сообщил глава Луганской Народной Республики.