Военные РФ взяли под контроль Куртовку в ходе наступательных действий в границах Славянско-Краматорской агломерации

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ходе наступательных действий в границах Славянско-Краматорской агломерации взяли под контроль село Куртовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В ходе наступательных действий в границах Славянско-Краматорской агломерации, подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-й армейского корпуса "Южной" группировки войск выбили противника из населенного пункта Куртовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, "подразделения "Южной" группировки войск продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики".

Минобороны заявило, что расчеты войск беспилотных систем и артиллерийские подразделения дивизии нанесли огневое поражение оборонительным рубежам армии Украины, что создало условия для наступления российских штурмовых отрядов и последующего освобождения села.

Согласно данным ведомства, разведчики "Южной" группировки во взаимодействии и операторами ударных БПЛА предварительно разрушили логистические маршруты ВСУ в районе села Куртовка. "Сделали невозможным доставку боеприпасов и материальных средств", - отмечается в сообщении.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что российская армия установила контроль над селом Куртовка в ДНР.