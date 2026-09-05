В российских судах начали применять искусственный интеллект в пилотном режиме

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские суды в пилотном режиме начали применять четыре разных модели искусственного интеллекта (ИИ), обучающихся на судебной практике, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов в субботу.

"Пилотируемые в российских регионах 4 большие языковые модели интенсивно обучаются на основе правовых позиций Верховного суда России, практикообразующих судебных решений по самым актуальным вопросам, волнующим граждан и бизнес-сообщество", - сказал он, выступая на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели.

По его словам, "важная задача внедрения нейросетей в судебную деятельность - это добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия, избежать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия".

Краснов отметил, что о востребованности технологий свидетельствует обратная связь от судей, которые готовы использовать такие инструменты, видят в этом огромный потенциал.

В то же время глава Верховного суда подчеркнул, что "масштабирование технологических решений в столь чувствительной сфере" требует тщательного поэтапного отлаживания всех процессов и для минимизации возможных рисков председателем ВС утверждена концепция внедрения искусственного интеллекта в судопроизводство, в которой определены основные задачи, принципы и направления этой работы. В Верховном суде России также сформирован Центр судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта, отвечающий за реализацию концепции, выявление и применение лучших практик, а также взаимодействие с академической средой и IT- сектором.

Краснов также сообщил, что Верховный суд РФ во взаимодействии с крупнейшими российскими разработчиками в сфере ИИ сформировал этические принципы применения нейросетей в правосудии.

"Убежден, что для судей принципиально важно понимать, как работают технологии, знать об их влиянии на жизнь людей, осознавать границы дозволенного с точки зрения закона и этики", - отметил он.

Для этого Верховный суд организовал системное повышение цифровых компетенций судейского корпуса. Ведущую роль в этом играет подведомственный Верховному суду Российский государственный университет правосудия имени Лебедева, являющийся передовым научным и методологическим центром развития цифрового судопроизводства.

По словам Краснова, в эту работу активно вовлечено и студенческое сообщество. Так, Верховным судом проводится всероссийский конкурс студенческих проектов "Алгоритм правосудия. Второе мнение", в рамках которого создаются прототипы программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта для целей судопроизводства.

"Убежден, что искусственный интеллект - это инструмент в руках судьи, помощник, но не субъект правосудия и тем более не судья. Решение по делу, оценка доказательств, установление истины и применение права - это акт человеческого суждения, основанного на законе, совести, принципах независимости и справедливости, беспристрастности, профессиональном опыте, но не на вероятности", - сказал Краснов.

Он предложил коллегам из стран БРИКС разработать общие этические принципы применения ИИ в деятельности судов.

По мнению Краснова, "это должен быть рамочный документ, отражающий общие ценности - независимость судьи, право сторон знать основания принятого решения, недопустимость делегирования итогового суждения алгоритму". Также он считает назвал важным "выработать общие подходы к вопросам цифрового суверенитета судебных систем - учитывая, что инфраструктура правосудия ни одного из наших государств не должна зависеть от юрисдикций и технологических платформ, находящихся вне нашего контроля".

Кроме того, глава Верховного суда РФ предложил организовать регулярные взаимные стажировки и обучающие программы для судей и работников аппаратов судов государств БРИКС по цифровым компетенциям. "Начать реализацию этого предложения необходимо уже сейчас и здесь, не дожидаясь его формального закрепления", - заметил он.