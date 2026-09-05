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Космонавту Зубрицкому присвоено звание Героя России

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Алексею Зубрицкому и подписал указ о награждении космонавта Сергея Рыжикова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации Зубрицкому Алексею Витальевичу", - говорится в документе.

Также Зубрицкому указом президента присвоено почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Космонавту Рыжикову награда присуждена "за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции".

Алексей Зубрицкий - 136-й космонавт России. В 2018 году был зачислен в отряд космонавтов. В 2025 году выполнил свой первый космический полет в качестве бортинженера экипажа "Союз МС-27".

Сергей Рыжиков - 121-й космонавт России. В отряд был зачислен в 2006 году. С 19 октября 2016 года по 10 апреля 2017 года выполнил свой первый космический полет в качестве командира корабля "Союз МС-02" и бортинженера МКС-49/50.

Владимир Путин Алексей Зубрицкий Сергей Рыжиков
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