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Открытый огонь на ремонтируемом ледоколе в Кронштадте потушен

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Открытое горение на корабле в Кронштадте потушено, сообщила пресс-служба городского главка МЧС в субботу.

"В 16:31 локализация, ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Предварительно, никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось о возгорании в трюме ремонтируемого корабля на Петровской улице, 2. Огонь охватил 80 кв. метров.

Судя по кадрам МЧС, пожар разгорелся на ледоколе "Адмирал Макаров". На Петровской улице, 2, по данным карт, располагается АО "Кронштадтский морской завод".

Петербург Кронштадт МЧС Адмирал Макаров
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