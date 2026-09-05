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Ремонт загоревшегося ледокола в Кронштадте осуществляла компания "Галеон"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ремонтные работы на ледоколе "Адмирал Макаров", загоревшемся в субботу, осуществляло ООО "Галеон", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Кронштадтский морской завод" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК).

"Произошло возгорание на ледоколе "Адмирал Макаров" (...) Кронштадтский морской завод к ремонту не привлекался. В настоящее время возгорание локализовано, на месте работают пожарные службы", - сказали на заводе.

Дизель-электрический ледокол "Адмирал Макаров" проекта P-1039 построен в 1975 году. Долгое время осуществлял деятельность на Дальнем Востоке, участвовал в нескольких спасательных операциях. С 2019 года работал в акватории северо-западного сектора Арктики.

В субботу от пресс-службы городского главка МЧС стало известно о возгорании в трюме ремонтируемого корабля в Кронштадте. Огонь охватил 80 кв. м. В 16:31 открытое горение на корабле было потушено. Предварительно никто не пострадал.

Кронштадтский морской завод - одно из ведущих судоремонтных предприятий в России, основано в 1858 году. Как сообщается на сайте завода, с 2010 года на его мощностях проведены ремонт, модернизация и сервисное обслуживание более 1 тыс. кораблей и судов различного назначения.

Петербург Кронштадт Адмирал Макаров Кронштадтский морской завод Галеон
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