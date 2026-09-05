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Лавров заявил о принятии мер для восстановления языковых и религиозных прав людей, в том числе на Украине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Предпринимаются все необходимые действия для исполнения конституционных прав соотечественников, а также восстановления языковых и религиозных прав людей, проживающих, в том числе, на территории Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поскольку я являюсь одновременно еще и председателем комиссии "Единой России" по международной деятельности, в моих выступлениях главное внимание уделяем обеспечению внешнеполитического сопровождения задач специальной военной операции, занимаемся и поддержкой ветеранов", - сказал Лавров в субботу на встрече "пятерки" партии "Единая Россия" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"И, безусловно, делаем все необходимое для того, чтобы конституционные обязанности выполнялись, безопасность России, права наших соотечественников, русских людей Крыма, Донбасса, Новороссии, да и русских людей, которые на остальной территории, которая сейчас находится под контролем киевского режима, чтобы эти права были восстановлены", - отметил глава МИД РФ, добавив, что "языковые и религиозные права грубейшим образом нарушены".

МИД РФ Сергей Лавров
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