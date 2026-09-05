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Минобороны РФ заявило об ударе по промпредприятию в Киевской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Борисполе (Киевская область) в субботу нанесен удар по предприятию, которые занимается боеприпасами и взрывчатыми веществами, заявило Минобороны РФ.

"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности в населенном пункте Борисполь Киевской области поражено промышленное предприятие ООО "Блэк Аммо", специализирующееся на производстве, закупке и поставке боеприпасов и взрывчатых веществ силовым структурам Украины", - сообщило военное ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Киевская область Борисполь
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