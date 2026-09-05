Пожар на ремонтируемом ледоколе в Кронштадте ликвидирован

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В 18:30 ликвидировано возгорание на ремонтируемом корабле в Кронштадтском районе Петербурга, сообщила пресс-служба городского главка МЧС в субботу.

Сведения о пострадавших не поступали, говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось о возгорании в трюме ремонтируемого корабля на Петровской улице, 2. Огонь охватил 80 кв. метров.

Из кадров МЧС следует, что пожар разгорелся на ледоколе "Адмирал Макаров". На Петровской улице, 2, по данным карт, находится Кронштадский морской завод.