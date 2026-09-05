Более 42 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за аварии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии произошло в 22 населенных пунктах двух районов Дагестана, сообщает Главное управление МЧС РФ по республике в субботу.

"От диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение, что в двух муниципальных районах зарегистрировано аварийное отключение электроснабжения. Всего в зону отключения электроснабжения попали 22 населенных пункта с населением 42 411 человек", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах задействованы две бригады электриков в составе девяти человек и трех единиц техники.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - к 23:00 5 сентября по московскому времени.