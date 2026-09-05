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Уиткофф выразил благодарность Путину за встречу

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и Джаред Кушнер ждали встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я благодарю вас за то, что вы принимаете нас сегодня здесь. Мы ждали этой встречи сегодня", - сказал Уиткофф на встрече с Путиным.

Спецпосланник отметил, что перед этой встречей он, Джаред Кушнер, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев говорили о том, что общение с главой российского государства "будет одной из самых лучших и самых памятных историй", которые они потом будут вспоминать.

Уиткофф также передал президенту РФ слова благодарности за освобождение из заключения бывшего американского морпеха Роберта Гилмана от его семьи. "Семья Гилман крайне благодарна Вам за ваше содействие за то, что Боб Гилман вернулся домой", - сказал спецпосланник США в начале встречи.

"Это они должны благодарить президента Трампа, это он обратился", - отреагировал глава российского государства.

"Они поблагодарили президента Трампа, но, господин президент, они также благодарят и вас", - ответил на это Уиткофф.

Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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