Мирный житель пострадал при взрыве FPV-дрона в Белгородской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мирный житель пострадал при детонации украинского FPV-дрона в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Мужчине с акубаротравмой оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода", - говорится в сообщении.

В результате удара второго дрона перебита линия электропередачи, проинформировал оперштаб.

Кроме того, в результате атак ВСУ повреждено несколько частных домов в разных населенных пунктах.