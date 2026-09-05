Новак обсудил с губернатором ЯНАО разработку трудноизвлекаемых запасов углеводородов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак в ходе рабочей поездки в Ямало-Ненецкий автономный округ встретился с губернатором региона Дмитрием Артюховым, сообщается в официальном канале правительства РФ в Мах.

Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, реализацию мероприятий по повышению его инвестиционной привлекательности, а также реализацию программы по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов в Надым-Пур-Тазовском регионе.

"Сверили часы по Надым-Пур-Тазовскому региону добычи. Обсудили разработку и недавно открытых месторождений - нефтяного имени Алексея Конторовича в Ямальском районе и газоконденсатного имени Николая Григорьева в Надымском", - написал Артюхов в своем канале Мах.

В настоящее время порядка 80% от общего объема добычи природного газа страны добывается на Ямале. Округ обеспечивает две трети грузопотока Северного морского пути и входит в пятерку регионов РФ по объему валового регионального продукта. Ежегодный объем инвестиций с 2021 года превышает 1 трлн рублей.

Надым-Пур-Тазовский регион - это главная газоносная провинция страны, основной регион добычи "Газпрома".

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством ЯНАО обеспечить стимулирование разработки трудноизвлекаемых запасов в Надым-Пур-Тазовском регионе.