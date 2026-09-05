Один человек погиб, еще один ранен после атаки БПЛА под Белгородом

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Женщина погибла, мужчина пострадал в результате атаки беспилотника на автомобиль в Белгородском районе, сообщил оперативный штаб Белгородской области в субботу.

"В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте. (...) Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Октябрьскую районную больницу", - говорится в сообщении.

После оказания помощи пострадавший направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода, добавили в оперштабе.