Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Визит Уиткоффа и Кушнера, приказ не наносить удары по Киеву в течение трех суток, присвоение мэру Москвы звания Героя Труда РФ, запуск проекта "Восток Ойл"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Встреча Путина с представителями Трампа Уиткоффом и Кушнером началась вечером в субботу в Москве.

- Путин дал указание в течение трех суток с 00:00 5 сентября не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации.

- Президент РФ встретился с "пятеркой" лидеров партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму. Путин заявил, что необходимо укреплять внутриполитическую ситуацию в стране, несмотря на угрозы со стороны. На встрече он поддержал инициативу о снижении ипотечной ставки на жилые дома для многодетных семей.

- Владимир Путин присвоил мэру Москвы Сергею Собянину звание Героя Труда РФ. Также звание присвоено председателю совета директоров ПАО "Газпром" Виктору Зубкову.

- Состоялась церемония ввода в эксплуатацию проекта "Восток Ойл". Во втором полугодии 2027 года проект обеспечит поставку порядка 30 млн тонн нефти, а в перспективе может давать до 100 млн тонн в год, заявил президент "Роснефти" Игорь Сечин. Президент РФ на церемонии сообщил, что ресурсная база "Восток Ойл" оценивается примерно в 7 млрд тонн малосернистой нефти.

- Запущен первый участок Рублёво-Архангельской линии московского метро - от станции "Деловой центр" до станции "Бульвар Генерала Карбышева".

- В Москве на МЦД-4 открылся новый московский городской вокзал "Серп и Молот".

- "Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" и впервые в сезоне не смог одержать победу в матче РПЛ.

- Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов завоевали золото в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке.