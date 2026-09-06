Поиск

Путин также обсудил с американскими переговорщиками экономическую тематику

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джеродом Кушнером не ограничились обсуждением украинского урегулирования, но также подробно затронули экономическую тематику, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса", - сказал Ушаков журналистам в ночь на воскресенье.

"Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты", - пояснил помощник президента.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин США Стив Уиткофф Джаред Кушнер экономика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле подтвердили, что Путин и Трамп продолжат контакты

Ушаков сообщил, что США сформулировали ряд идей по украинскому урегулированию

В Кремле заявили, что Путин дал посланникам Трампа исчерпывающие оценки ситуации на СВО

 В Кремле заявили, что Путин дал посланникам Трампа исчерпывающие оценки ситуации на СВО

Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером содержательными

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером завершились

Более трех часов длится встреча Путина с американскими посланниками

Путин сообщил, что просьба о прекращении огня поступила по каналам спецслужб и МИД

Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера

 Путин заявил о высокой оценке посреднической миссии Уиткоффа и Кушнера

Что произошло за день: суббота, 5 сентября

Началась встреча Путина с Кушнером и Уиткоффом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3657 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11580 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов