Путин также обсудил с американскими переговорщиками экономическую тематику

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джеродом Кушнером не ограничились обсуждением украинского урегулирования, но также подробно затронули экономическую тематику, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Состоявшиеся переговоры не ограничились обменом мнениями по урегулированию украинского кризиса", - сказал Ушаков журналистам в ночь на воскресенье.

"Довольно подробно обсуждалась экономическая тематика и возможные крупные взаимовыгодные российско-американские проекты", - пояснил помощник президента.