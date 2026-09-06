Приостановили работу аэропорты Саратова, Пензы и Сочи

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Саратовский, пензенский и сочинский аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в мессенджере Макс.

Аналогичные ограничения ввели также в аэропортах Пензы и Сочи.

Ранее в ночь на воскресенье приостановили работу аэропорты Тамбова и Геленджика.