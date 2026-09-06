Около 30 БПЛА нейтрализовано в Ростовской области за ночь, пострадал ребенок

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Ростовской области уничтожено около 30 дронов, есть пострадавший, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

"Сегодня ночью Ростовская область вновь подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе которой уничтожено около трех десятков БПЛА в Ростове и Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском, Миллеровском, Чертковском районах. Силы ПВО продолжают отражать вражеские беспилотники", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в Советском районе Ростова в результате атаки БПЛА пострадал ребенок, ему оказывается медицинская помощь.