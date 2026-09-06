Лавров назвал началом настоящей войны заявления Запада о связи РФ с инцидентом в Лейпциге

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Обвинения западных стран в причастности Москвы к инциденту с дроном в Лейпциге - это, по большому счету, начало настоящей войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Лейпциг, аэропорт... Нашли какой-то там дрон. Сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей", - сказал российский министр в интервью ИС "Вести".

Он продолжил: "Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывали".