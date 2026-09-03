ФРГ отказала в переводе сотрудников Генконсульства в Бонне и Русского дома в штат посольства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Германские власти отказали российской стороне в переводе сотрудников генерального консульства в Бонне и Русского дома в штат российского посольства, сложности в работе дипмиссии на начальном этапе неизбежны, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

"Всем сотрудникам Генерального консульства и Русского дома и членам их семей предписано незамедлительно покинуть территорию ФРГ. Возможность их перевода в штат посольства германской стороной отвергнута", - говорится в обращении Нечаева, опубликованном в телеграм-канале посольства в четверг.

Как пояснил посол, генеральное консульство в Бонне было последним из пяти российских Генконсульств, действовавших на территории ФРГ. По его словам, закрытие представительства "крайне негативно скажется на возможностях посольства по оказанию консульско-правовых услуг населению".

"К сожалению, сложности в работе, особенно в начальный период, неизбежны", - отметил Нечаев.

"Просьба сохранять спокойствие, присущую нашим соотечественникам выдержку. Надеемся на ваше понимание и поддержку. Сделаем все возможное, чтобы оперативно выправить ситуацию и обеспечить консульский доступ даже в самых отдаленных от Берлина регионах Германии", - добавил посол.

Нечаев также пояснил, что проведение выборов в Государственную Думу РФ 20 сентября 2026 года на базе Генконсульства в Бонне теперь не может быть организовано.

Ранее ФРГ объявила о мерах в связи с причастностью, по версии германских властей, России к инциденту с дроном в аэропорту Лейпцига 5 августа нынешнего года.

Так, посла России в Германии вызвали в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест. Кроме того, анонсировано введение санкций и вынесено требование о закрытии до 18 сентября 2026 года Генерального консульства России в Бонне, а также прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения о деятельности культурно-информационных центров 2011 года, что предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

Российская сторона отвергла обвинения германских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст ответ на указанные действия.

Временный поверенный в делах ФРГ в Москве 2 сентября был вызван в МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 сентября заявил, что после закрытия российского культурного центра в Берлине отделения Института Гете в России прекратят работу.