Телефонный разговор Путина с Трампом пока не планируется

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В графике президента РФ Владимира Путина пока не запланирован телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом после визита переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал Песков "Интерфаксу" в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне Путин провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам этой встречи помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны подтвердили намерение продолжить личные контакты Путина и Трампа.