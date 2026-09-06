Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Заявления Кремля и переговорщиков США по Украине, локальный режим ЧС в Ростове-на-Дону, атака дрона на рынок в Энергодаре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Переговорщик США Стив Уиткофф заявил, что услышал в Москве новые идеи по украинскому урегулированию.

- Расширенная публичная часть встречи Путина с американскими переговорщиками говорит о наличии месседжей, которые необходимо послать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы - с участием США, России и Украины. Об этом он заявил после переговоров в Москве и Киеве.

- Уиткофф и Кушнер хотят увидеть прогресс в переговорах по Украине до зимы, сообщает Axios со ссылкой на источники. По их данным, переговорщики нацелены на работу над обновленной версией предложения по урегулированию.

- Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону в границах улиц, где в результате атаки БПЛА были повреждены дома.

- Один человек погиб в результате удара дрона ВСУ по рынку в Энергодаре.

- Сергей Лавров назвал началом настоящей войны обвинения в адрес России в связи с инцидентом с дроном в Лейпциге.

- В Иркутской области уничтожат 96 голов крупного рогатого скота из-за узелкового дерматита.

- Состоялся общемосковский крестный ход, который возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Российские пары фигуристов заняли весь пьедестал на турнире в Токио. Золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, серебро - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, бронзу - Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.