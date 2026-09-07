"Рособоронэкспорт" сообщил о поставке иностранному заказчику Су-34Э

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что РФ произвела поставки заказчику фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике.

"Переданные по контракту Рособоронэкспорта истребители-бомбардировщики Су-34Э поставлены на вооружение ВВС иностранного заказчика. Мы получаем исключительно положительные отзывы по их эксплуатации",- сказал Михеев "Интерфаксу" в преддверии Международного авиационно-космического салона El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

"Этот самолет в реальных боевых действиях подтвердил свои высокие летно-технические характеристики и способность выполнять широкий спектр задач от поражения наземных, надводных и воздушных целей в любых метеоусловиях, до ведения разведки",- отметил глава компании.

По его словам, российские оборонные предприятия сегодня выпускают современные авиационные средства поражения, позволяющие применять самолет в условиях жесткого противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.

Ранее об экспортных поставках данных самолетов официально не сообщалось. В 2025 году Михеев заявлял, что у РФ есть подписанные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков Су-34 в экспортном облике.

Бомбардировщик Су-34 разрабатывался для замены Су-24 с 1986 года в компании "Сухой" (ныне входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), серийно выпускается с 2005 года.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника в любое время суток при любых метеорологических условиях. На самолете используется управляемое вооружение большой дальности класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Он может нести 8 тонн боевой нагрузки, расположенной на 12 точках подвески. Особенностями Су-34, по открытым данным, являются большая дальность полёта - до 4000 км и высокая скорость - до 1900 км/ч.