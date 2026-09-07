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Число погибших под лавиной в КБР альпинистов выросло до 11 человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - При сходе лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии погибли 11 альпинистов, еще шесть пострадавших госпитализированы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России в понедельник.

"По уточненной информации, 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения. К сожалению 11 человек получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, судьба еще шестерых альпинистов остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются.

Всего в составе группы было 33 человека, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Вечером 6 сентября с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии сошла лавина на проходившую по маршруту группу из 15 альпинистов. Изначально сообщалось о двух погибших. К поисково-спасательным работам были привлечены сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС по КБР.

После схода снежной лавины на группу альпинистов и гибели людей следственными органами СК России расследуется уголовное дело о халатности.

Прокуратура КБР контролирует установление обстоятельств гибели альпинистов в Безенгийском ущелье.

КБР МЧС России
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