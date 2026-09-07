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Китайская компания построит в Приморье технопарк по производству промышленных роботов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Компания Kangji International Investment Co., Ltd (КНР) построит в Приморском крае технопарк "Канцзи Чжилиэнь" для производства промышленных и человекообразных роботов, объем инвестиций составит 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ).

Соответствующее соглашение инвестор подписал с "КРДВ Приморье" на "полях" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

Проект будет реализован на базе действующего промышленного парка "Канцзи" в Уссурийске.

В состав технопарка войдут производственные цеха, офисные помещения и исследовательские лаборатории, которые впоследствии будут сдаваться в аренду высокотехнологичным компаниям.

Инвестор, уже выпускающий человекообразных роботов в Китае, намерен получить статус резидента преференциального режима Свободный порт Владивосток (СПВ).

В рамках технопарка планируется разработка собственных технологических решений: адаптированных чипов для систем управления роботами и специализированного программного обеспечения.

Приморский край Китай Уссурийск Канцзи Чжилиэнь
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