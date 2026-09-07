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Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Жилой многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Перми, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в Мах в понедельник.

"В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо - пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.

Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория, пострадавших нет.

По словам Махонина, профильным ведомствам и администрации Перми поручено принять все необходимые меры по ликвидации последствий.

Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время региональный Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в многоквартирном доме, отметил губернатор.

Глава региона проинформировал, что силами ПВО и мобильными огневыми группами в понедельник были сбиты 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Махонин Пермь
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