Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому дому в Перми

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Жилой многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Перми, есть погибший и пострадавшие, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в Мах в понедельник.

"В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом. К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо - пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона.

Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория, пострадавших нет.

По словам Махонина, профильным ведомствам и администрации Перми поручено принять все необходимые меры по ликвидации последствий.

Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время региональный Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в многоквартирном доме, отметил губернатор.

Глава региона проинформировал, что силами ПВО и мобильными огневыми группами в понедельник были сбиты 27 БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы.