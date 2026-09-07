Верховный суд РФ разъяснил, как бороться с затягиванием судебных процессов

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Наличие незавершенных обособленных споров, например, об оспаривании сделок должника, не препятствует завершению банкротства, если процедура утратила свою цель на соразмерное удовлетворение требований кредиторов. При этом бороться с затягиванием процесса его сторонами должен суд: устанавливать предельные сроки для предоставления отзывов, инициировать замену представителей сторон, в том числе и арбитражного управляющего, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такие выводы содержатся в опубликованном определении судебной коллегии по экономическим спорам (СКЭС) по итогам рассмотрения жалобы Павла Дорофеева на очередное продление процедуры его банкротства. Это дело он инициировал осенью 2018 года из-за невозможности погасить взятые в 2007-2008 годах кредиты: 4,2 млн рублей перед АО "Райффайзенбанк" (позднее долг в 2014 году уступлен ООО "Норд"), а также взятые для ипотеки в АО "Альфа-банк" $174,64 тыс. и $14,4 тыс. в банке "Союз".

В марте 2019 года суд признал Дорофеева банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Однако дело не завершено до сих пор из-за попыток "Норд" оспорить сделки должника и его матери. В частности, в процессе по оспариванию сделок по покупке матерью должника двух транспортных средств, жилого дома и земельного участка суды переносили заседания 42 раза, говорится в материалах дела.

Дорофеев попытался оспорить очередное продление процедуры, но суды трех инстанций сочли, что завершить процедуру невозможно, так как не окончено рассмотрение споров по сделкам. Доводы Дорофеева о том, что "Норд" злоупотребляет своими правами и затягивает процесс, суды отвергли. По мнению кассации, этот довод противоречит установленным судами обстоятельствам о наличии возможности пополнения конкурсной массы.

Штраф за неуважение и принудительная замена представителя

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратился Дорофеев, с выводами судов не согласилась. Она напомнила, что за организацию судебного разбирательства отвечает суд, который должен, в том числе, препятствовать недобросовестному поведению участников дела. Для этого у суда в распоряжении есть ряд полномочий, среди которых: право установить предельные сроки предоставления отзывов, возражений и иных дополнений и право не приобщать их к материалам дела за пределами отведенных сроков; возможность поручить сторонам общаться удобным способом - по телефону, электронной почте, в социальных сетях или в мессенджере. Кроме того, суд вправе поручить сторонам направлять документы в суд в электронном виде.

Суд вправе оштрафовать участников дела или их представителей за неуважение к суду, если они игнорируют перечисленные требования. Кроме того, суд может возложить на злоупотребляющее своими процессуальными правами лицо судебные расходы, вынести частное определение, указала СКЭС ВС РФ.

По ее мнению, являются "проявлением неуважения к суду" и умышленные ссылки на заведомо несоответствующие действительности обстоятельства, несуществующие нормы права и разъяснения по вопросам судебной практики, приведение заведомо некорректных цитат из нормативно-правовых и судебных актов. "Подготовка сторонами своей правовой позиции с использованием программного обеспечения осуществляется на свой риск и должна в любом случае сопровождаться проверкой достоверности полученных результатов", подчеркнула СКЭС ВС РФ.

Еще один инструмент для борьбы с затягиванием дела - право суда поручить стороне процесса заменить своего представителя, который неоднократно допускал нарушения в ходе разбирательства и был за это оштрафован. Суд вправе поставить вопрос и об отстранении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле, если тот не предоставит в суд подтверждение оплаты штрафа за нарушения в процессе. При этом СКЭС ВС РФ подчеркнула, что такие штрафы управляющие обязаны погашать из личных средств, а не за счет конкурсной массы банкрота.

Умышленное затягивание и риск штрафа для кредитора

В деле о банкротстве Дорофеева суд первой инстанции этими мерами организации процесса не воспользовался, и разбирательство затянулось, сочла СКЭС ВС РФ. По ее мнению, не были достигнуты основные цели банкротства - соразмерное удовлетворение требований кредиторов и реабилитация должника, освобождение его от обязательств. Она обратила внимание, что кредиты должник оформил 18 лет назад, более 14 лет находится под ограничениями, связанными с их принудительным взысканием, но при этом ни одно из обязательств не связано с недобросовестными действиями с его стороны.

С лета 2023 года в этом деле "рассматриваются обособленные споры исключительно по заявлению общества "Норд"", но его процессуальное поведение эффективности и быстроте рассмотрения заявлений не способствовало: по одному из споров представители кредитора не явились на 15 заседаний. Кроме того, "Норд" более 15 раз подавал заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела в отношении должника, его родственников, бывшей жены, соседей, финансового управляющего, говорится в определении ВС РФ.

СКЭС ВС РФ сочла, что дело о банкротстве стало "инструментом преследования должника одним конкурсным кредитором". В связи с этим коллегия завершила процедуру банкротства и освободила Дорофеева от долгов, за исключением одного - 4,38 тыс. рублей по налогам.

Коллегия признала возможность продолжения рассмотрения незавершенных обособленных споров, но только в интересах тех кредиторов, от обязательств перед которыми должник не освобожден. В данном случае - это ФНС. По общему правилу, говорится в определении ВС РФ, наличие в деле о банкротстве неоконченных обособленных споров препятствует завершению дела о банкротстве. "Однако отдельные обособленные споры, с учетом специфики рассматриваемого в них вопроса, могут разрешаться судом и после окончания производства по основному делу", отметила СКЭС ВС РФ.

При этом СКЭС ВС РФ поручила суду первой инстанции разрешить вопрос о наложении штрафа на "Норд" за умышленное затягивание дела и на его представителя, который в направленных в ВС РФ документах ссылался на несуществующие положения пленума ВС РФ.