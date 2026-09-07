Вышка сотовой связи, предварительно, повреждена в Чувашии из-за атаки БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Атака беспилотных летательных аппаратов отражена в Чувашии, жертв нет, предварительно, повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава республики Олег Николаев в понедельник.

"Минувшей ночью на территории республики, по предварительной информации, уничтожено два вражеских БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Предварительно, повреждена вышка сотовой связи", - написал он в своем канале в Мах.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.