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Вышка сотовой связи, предварительно, повреждена в Чувашии из-за атаки БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Атака беспилотных летательных аппаратов отражена в Чувашии, жертв нет, предварительно, повреждена вышка сотовой связи, сообщил глава республики Олег Николаев в понедельник.

"Минувшей ночью на территории республики, по предварительной информации, уничтожено два вражеских БПЛА. Жертв и пострадавших нет. Предварительно, повреждена вышка сотовой связи", - написал он в своем канале в Мах.

Он попросил жителей сохранять спокойствие и строго соблюдать меры безопасности.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Олег Николаев Чувашия
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