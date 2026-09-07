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ВС РФ сообщили, что в Харьковской области в окружении находится около 1,7 тыс. военных ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия сжимает кольцо окружения и уничтожает ВСУ в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области, в окружении находится около 1,7 тыс. украинских военнослужащих, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и уничтожать формирования противника в районе населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в окружении находится около 1,7 тысячи украинских военных.

"За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа и три квадроцикла. Попыток прорыва из окружения противник не принимал", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Харьковская область
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