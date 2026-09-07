Военные РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - говорится в сообщении.

По его данным, российские военные также поразили пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.