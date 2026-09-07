Путин провел телефонный разговор с Алиевым

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях, отмечается в сообщении.

О предыдущем телефонном разговоре президентов России и Азербайджана сообщалось 28 июля. Тогда, по информации пресс-службы Кремля, "лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств" и подтвердили "обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества".

А 1 сентября СМИ сообщали, что Алиев и Путин кратко переговорили "на ногах" "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.