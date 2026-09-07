В Москве поддержали бы присоединение Ирана к оборонному союзу Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Москве сочтут шагом в верном направлении присоединение Ирана к Мекканскому соглашению, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Объективно, сейчас условия созревают для того, чтобы пережив очередной взрыв военной активности, имея возможность осознать вредоносность таких ситуаций, (государства) вполне могли перейти к созданию если не организации, то постоянного процесса, - соглашение Мекки: Саудовская Аравия, Пакистан и, соответственно, Турция", - сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

Лавров отметил, что "изложив такой концепт коллективной безопасности, оборонительного альянса, (эти государства) подчеркивают, что дверь открыта и для других стран, причем не только тех, которые расположены в заливе, но вот упоминают часто Египет".

"Я уверен, что если и Алжир проявит заинтересованность, это тоже будет работать на позитив. На каком-то этапе, если вот такая структура договорится еще и о тех условиях, на которых Иран может участвовать в этом процессе, я думаю, это будет самый практический шаг в том направлении, в котором мы свою концепцию формулировали. Мы не будем претендовать на первенство, можно назвать концепцию как угодно", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул при этом: "Но тенденции к тому, что люди начинают понимать, раз мы живем рядом, то не надо создавать угрозы друг другу, эти тенденции пробиваются. К сожалению, не все в Соединенных Штатах эту тенденцию готовы подкреплять, ну и просто открыто против нее выступает Израиль, который говорит, пока не раздавим Иран, ничего хорошего (не будет). Я думаю, что жизнь расставит еще многое на свои места".

7 августа Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Глава пакистанского МИД разъяснял, что соглашение о коллективной обороне открыто и для других участников.



