"Рособоронэкспорт" сообщил о контрактах на технологическое сотрудничество с рядом стран Африки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - РФ развивает технологическое сотрудничество в оружейной сфере с рядом стран Африки, подписаны контракты на сумму $1,7 млрд., заявил глава "Рособоронэкспорта", зампред Союзмаша России Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" ведет военно-техническое сотрудничество с большинством стран Африканского континента, доля которых в портфеле заказов компании составляет около 30%. Контракты на технологическое сотрудничество подписаны с несколькими странами региона на 1,7 млрд долларов", - сообщил Михеев "Интерфаксу" в преддверии выставки El Alamein International Airshow 2026 в Египте.

"Среди них - производство российского стрелкового оружия и боеприпасов, обслуживание и ремонт бронетанковой техники, авиации и средств ПВО",- заявил глава "Рособоронэкспорта".

По его данным, также в стадии проработки находятся проекты по локализации производства российских средств ПВО, созданию мощностей по обслуживанию автомобильной техники, кораблей и подводных лодок.