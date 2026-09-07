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Движение через пункт пропуска на границе РФ и КНДР в полном объеме запустят в конце года

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Хасан на границе РФ и КНДР в Приморском крае открыт, но работает пока только для грузового транспорта, говорится в сообщении правительства РФ.

Постановление об открытии погранперехода 27 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Пока через погранпереход будет запущено движение грузового транспорта. В конце 2026 года он заработает в полном объеме", - заявили в кабмине.

Распоряжение подготовлено в рамках действующего закона о государственной границе России, согласно которому открытие пунктов пропуска до завершения всего комплекса работ по их обустройству разрешается на основании акта правительства.

Ранее сообщалось, что движение по мосту через реку Туманная на границе России и КНДР было запущено в понедельник. До этого между РФ и КНДР действовали только железнодорожный мост и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) - 4,7 км, непосредственно самого моста - 1 км. Протяженность российской стороны составляет 424 м, корейской - 581 м. Ширина моста - 7 м (две полосы движения).

КНДР Михаил Мишустин Приморский край
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