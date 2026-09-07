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Лавров заявил об открытости России к равноправному сотрудничеству со всеми

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия всегда открыта к сотрудничеству с теми партнерами, кто готов к этому на основе баланса интересов, однако Запад, в том числе американская сторона, пытается этому помешать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда открыты к сотрудничеству с теми, кто к этому готов на основе равноправия, взаимовыгоды и формирования баланса интересов. Подавляющее количество стран глобального Юга и глобального Востока к этому готовы", - сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Запад не хочет, чтобы они были к этому готовы. (...) Мы знаем, что и американцы этим занимаются. Отваживают наших близких партнеров от отношений с нами. Но они уже делают это не по идеологическим соображениям, а потому что они не хотят, чтобы экономические возможности наших партнеров приносили какую-то пользу Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.

Министр также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, озвученных им еще в 2022 году, вскоре после начала спецоперации, о том, что Россия "открыта к контактам со всеми, включая наших западных коллег".

"Но таких отношений с ними, которые были до февраля 2022 года, больше не будет никогда", - подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров МГИМО МИД
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