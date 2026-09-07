Кремль расценил усиление военного присутствия Норвегии у границ как угрозу безопасности РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Усиление военного присутствия Норвегии у российских границ не может не восприниматься как угроза РФ и является поводом для дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, такое военное строительство, которое имеет своей направленностью нашу страну, Российскую Федерацию, не может не восприниматься как угроза безопасности России и это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности. Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие структуры", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать действия Норвегии по формированию артиллерийского дивизиона у российской границы и планы развернуть к 2030 году РСЗО с ракетами дальностью до 500 км.