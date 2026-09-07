Крым вошел в топ-10 направлений России, несмотря на снижение турпотока

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Количество бронирований путешествий по России в летнем сезоне сократилось более чем на 6%, наиболее значительное снижение спроса зафиксировано в Крыму и Севастополе, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Во внутреннем туризме продолжается коррекция спроса после нескольких лет бурного роста. Это видно и по итогам продаж на летний сезон: количество бронирований отелей сократилось примерно на 6,34%, а число забронированных номероночей - на 8,18%. Разница связана с тем, что наиболее популярные направления потеряли значительную часть турпотока. Произошло перераспределение путешественников между регионами, в результате чего сократилась средняя продолжительность поездок по России", - рассказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Уманский, наиболее заметно снижение спроса в Крыму и Севастополе. По сравнению с 2025 годом, количество броней в Крым снизилось на 56,5%, количество номероночей - на 64,6%. В Севастополе показатели снизились на 68,7% и 73,6% соответственно.

"В рейтинге самых популярных направлений Крым с четвертого места опустился на девятое, но все равно остается в десятке самых популярных направлений для отдыха среди россиян", - сказал эксперт.

По данным РСТ, снижение бронирований также зафиксировано в Краснодарском крае, который остается самым популярным туристическим регионом страны. Показатель сократился на 15,2% по сравнению с прошлым годом. По словам Уманского, это связано с ограничением транспортной доступности и проблемами с топливом.

Помимо Краснодарского края в топ-10 популярных летних туристических направлений по России вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ставропольский край, Татарстан, Калининградская область, Свердловская область, Крым и Приморский край.

"Если говорить о перераспределении турпотока, в этом сезоне ряд регионов показал рост числа забронированных номероночей по сравнению с прошлым годом", - сказал Уманский.

Согласно данным РСТ, лидером по этому показателю стал Забайкальский край - плюс 24,6%. За ним следуют Курганская область - плюс 16%, Новгородская область - плюс 15%, Приморский край - плюс 11,5%, Камчатский край - плюс 9,2%, Амурская область - плюс 8,7%, Астраханская область - плюс 8,4%, Пермский край - плюс 7,9%, Хабаровский - плюс 6,6%, Тверская область - плюс 6,36%.

По словам эксперта, существенный прирост забронированных номероночей в регионах Дальнего Востока обусловлен хорошей погодой, доступностью транспортной перевозки и привлекательными ценами.