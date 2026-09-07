МЧС заявило о стабилизации паводковой обстановки в РФ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с подтоплениями на территории страны нормализовалась, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Паводковая обстановка на территории страны стабильная. За прошедшую неделю от воды освободилось порядка 400 жилых и дачных домов, свыше 1 тыс. приусадебных участков и 19 объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства по итогам еженедельного селекторного совещания под руководством замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко.

По данным МЧС, обстановка на прошлой неделе при ликвидации ЧС и происшествий осложнялась опасными и неблагоприятными метеоявлениями в 13 регионах.

В сообщении отмечается, что за прошедшую неделю пожарные привлекались к тушению более 6,5 тыс. возгораний, спасены 382 человека; на воде произошло 57 происшествий и спасены 23 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 13%, гибель людей - на 31%. Количество происшествий на воде уменьшилось на 28%, гибель людей - на 34%.