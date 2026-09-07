РСТ сообщил о снижении стоимости проживания в гостиницах РФ этим летом на 5%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость проживания в гостиницах России этим летом снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наиболее заметно подешевело размещение в отелях 4-5*, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"На фоне снижения спроса и несмотря на заметную инфляцию во всех сегментах экономики средняя стоимость проживания в гостиничном номере в этом летнем сезоне снизилась на 5% и составила 10 061 рубль в сутки", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Уманский, наиболее заметное снижение цен было зафиксировано в отелях 4-5*. Средняя стоимость номера в сутки составила 12 987 рублей - минус 2,55% год к году.

По данным РСТ, в Москве снижение стоимости составило 7,5%, в Санкт-Петербурге - 3,2%, в Калининграде - 7%.

Средняя стоимость номера в отеле 3* снизилась всего на 0,23% и составила 7,76 тыс. рублей в сутки. Самые доступные цены на размещение в гостиницах этой категории были зафиксированы в Курганской области, Забайкальском крае, Чечне, Брянской, Томской, Ульяновской, Орловской, Оренбургской и Смоленской областях.

"Единственным сегментом среди гостиниц, в котором эти летом наблюдался рост цен, стали объекты размещения от 0 до 2*. В них проживание в среднем подорожало на 3,34% и составило 7,15 тыс. рублей в сутки", - добавил эксперт.

По словам Уманского, рост цен в бюджетных гостиницах связан с увеличением расходов объектов размещения, которые не могут компенсировать издержки за счет повышения маржинальности.

Согласно данным РСТ, в перечень регионов с наиболее доступными ценами в отелях 4-5* вошли Ингушетия, Еврейская автономная область, Пензенская, Орловская, Брянская, Оренбургская области, Забайкальский край, ХМАО и Белгородская область.