Сербские авиакомпании получили право выполнять полеты в Калининград

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы из городов Сербии в Калининград и обратно, сообщил российский Минтранс.

О расширении двустороннего воздушного сообщения договорились авиавласти двух стран.

"Это создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области", - сказано в пресс-релизе.

В настоящее время прямые регулярные рейсы в РФ совершает Air Serbia - по маршруту Белград - Москва. По данным сайта авиакомпании, полеты выполняются в аэропорт "Шереметьево" ежедневно, от двух до четырех раз в день.