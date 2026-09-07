Туроператоры ждут роста турпотока между РФ и КНДР после открытия автомоста

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры рассчитывают на взаимный рост поездок тургрупп между РФ и КНДР после открытия движения по автомобильному мосту через реку Туманную, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Запуск автомобильного сообщения особенно важен с точки зрения дальнейшего развития приграничной инфраструктуры и расширения логистических возможностей для туристических групп. Возможность автомобильного проезда потенциально позволит формировать новые маршруты между российским Дальним Востоком и КНДР", - говорится в сообщении.

Как отметили в объединении, появление современной автомобильной инфраструктуры между двумя странами - важный шаг для развития взаимных поездок.

"Сейчас туристический обмен имеет определенные ограничения, но инфраструктура создается с расчетом на перспективу. По мере расширения туристических возможностей автомобильный мост может стать еще одним каналом роста поездок в КНДР для российских туристов и, в будущем, взаимного турпотока", - добавили в РСТ.

На рост взаимного турпотока надеется и эксперт РСТ, гендиректор туроператора "Восток Интур" Инна Мухина.

"Турпоток возрастет, сомнений нет. И, конечно, мы надеемся на взаимный поток. Сейчас пока корейцы не могут путешествовать в качестве туристов, а только делегации, обмен культурный, спортивный", - рассказала она.

Мухина напомнила, что россияне могут путешествовать в КНДР с туристическими целями.

"Пока посещение возможно преимущественно в составе организованных туристических групп. Индивидуальные поездки также возможны, но только по заранее утвержденной и согласованной программе", - пояснила она.

По оценке экспертов РСТ, в 2026 году спрос на поездки из России в КНДР вырос на 10-15% год к году.

В понедельник в Приморском крае на границе России и КНДР был открыт автомобильный мост через реку Туманная. Кроме того, завершено строительство пункта пропуска "Хасан" с десятью полосами движения.