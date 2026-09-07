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Локомотив сбил автомобиль на переезде железной дороги в Алтайском крае

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тепловоз сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Алтайском крае, пассажир автомобиля погиб, сообщает Западно-Сибирская прокуратура.

По предварительным данным, столкновение тепловоза с легковым автомобилем произошло в понедельник около 18:00 на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне станций Табуны - Славгород Западно-Сибирской железной дороги.

Рубцовская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР также сообщает о проведении проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Алтайский край
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