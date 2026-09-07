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Природный пожар подошел к двум населенным пунктам в Оренбургской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар в Беляевском районе Оренбургской области угрожает двум населенным пунктам, ведется эвакуация жителей, сообщает региональное ГУ МЧС РФ в понедельник.

"На территории Беляевского района Оренбургской области горит сухая трава. Огонь подошел к двум населенным пунктам. (...) В превентивных целях проводится эвакуация жителей из населенных пунктов Красноуральский и Бурлыкский", - говорится в сообщении.

Тушение осложняется сухой, жаркой погодой и порывами ветра до 12 метров в секунду. В ликвидации возгорания участвуют более 80 человек и 22 единицы техники.

Ранее информцентр правительства Оренбургской области сообщал, что ликвидируются четыре очага этого природного пожара на площади от 15 до 20 тысяч гектаров. Существует угроза перехода огня на территории трех населенных пунктов Беляевского района.

В районном центре развернуты три пункта временного размещения для превентивной эвакуации жителей.

Оренбургская область
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