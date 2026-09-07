Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Ставропольском крае

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Новоалександровском округе Ставропольского края, погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в понедельник.

"По предварительным данным, вечером 7 сентября на 11-м км автодороги "Новоалександровск - Кропоткин", в районе поселка Южный, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате погибли четыре человека, в том числе малолетняя девочка", - говорится в сообщении.

Сообщается также о пострадавших, их число не уточняется.

Прокуратура края проводит проверку, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.