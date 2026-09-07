Тринадцать человек пострадали в ДНР в результате ударов БПЛА

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Тринадцать мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Тринадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в понедельник его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены три домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, троллейбус, автобус, три грузовых и десять легковых автомобилей в городских округах Донецк, Горловка, Мариуполь, Ясиноватском муниципальном округе".