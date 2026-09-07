Поиск

Боеприпасы и человеческие останки времен ВОВ обнаружили под Железноводском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на месте обнаружения боеприпасов и человеческих останков, предположительно, времен Великой Отечественной войны возле Железноводска (Ставропольский край), сообщил глава Предгорного округа края Николай Бондаренко в понедельник.

"Сообщаю о происшествии в районе развязки трассы А-157 под Железноводском. Поступило сообщение от мужчины, обнаружившего боеприпасы и человеческие останки, предположительно относящиеся к периоду Великой Отечественной войны", - написал Бондаренко в своем канале в Max.

Он добавил, что на место были направлены сотрудники пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной службы, Росгвардии и ДПС. Ситуация находится под контролем специалистов.

Железноводск Николай Бондаренко Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Стартовал прием заявок на национальную премию в области ИТ "Цифровые решения"

МИД РФ заявил об остановке работы генконсульства ФРГ в Петербурге

Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

 Путин поручил создать межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер

Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

 Замначальника подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива

Кремль допустил вероятность телефонного разговора Путина и Трампа после визита переговорщиков

В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

 В РСТ предупредили о сокращении объема перевозки в случае запрета чартеров зарубежных авиакомпаний

В Татарстане промышленный и гражданский объекты немного повреждены из-за обломков БПЛА

Рекордное за 14 лет количество природных пожаров зафиксировано в ЯНАО
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3666 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов