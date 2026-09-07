Боеприпасы и человеческие останки времен ВОВ обнаружили под Железноводском

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на месте обнаружения боеприпасов и человеческих останков, предположительно, времен Великой Отечественной войны возле Железноводска (Ставропольский край), сообщил глава Предгорного округа края Николай Бондаренко в понедельник.

"Сообщаю о происшествии в районе развязки трассы А-157 под Железноводском. Поступило сообщение от мужчины, обнаружившего боеприпасы и человеческие останки, предположительно относящиеся к периоду Великой Отечественной войны", - написал Бондаренко в своем канале в Max.

Он добавил, что на место были направлены сотрудники пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной службы, Росгвардии и ДПС. Ситуация находится под контролем специалистов.