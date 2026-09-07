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Правительство РФ выделило 80 млн рублей на берегоукрепительные работы на реке Сунжа

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 млн рублей для финансирования работ по регулированию русла реки Сунжа и берегоукрепительных работ на ней на участке в Гудермесском районе Чечни.

"Выделить в 2026 году Росводресурсам бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере 80000 тыс. рублей на предоставление субсидий на иные цели подведомственному Росводресурсам федеральному государственному бюджетному водохозяйственному учреждению "Центррегиноводхоз" в целях финансового обеспечения руслорегуляционных и берегоукрепительных работ некапитального характера на участке реки Сунжа в Гудермесском районе Чеченской Республики протяженностью 180 метров, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации федерального характера", - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. В регионах был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в Дагестане оказались 9 тыс. 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. человек пострадали. В Чечне из-за непогоды оказались повреждены свыше 3 тыс. домов.

Михаил Мишустин Правительство РФ Дагестан Сунжа
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